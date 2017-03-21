Средства от импотенции увеличивают риск слепоты

По данным координатора исследовательского проекта доктора Джеральда Макгвина, удалось установить стабильную и статистически значимую связь между употреблением Виагры и Сиалиса вместе или по отдельности и увеличением риска ранней ишемической невропатии зрительного нерва у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.Ранняя неартериальная ишемическая невропатия зрительного нерва — распространенная болезнь у людей старше 50 лет. Это не поддающееся коррекции заболевание может привести к полной или частичной потере зрения.В ходе проведенного группой доктора Макгвина исследования были проинтервьюированы 76 мужчин, половина из которых страдала ишемической невропатией зрительного нерва. В результате было установлено, что для людей, страдающих сердечными заболеваниями и пользующихся препаратами против импотенции, риск ишемической невропатии глазного нерва увеличивается в 10 раз.Учитывая, что Виагрой и Сиалисом пользуются десятки миллионов мужчин во всем мире, выявленная связь может привести к резкому увеличению числа больных глазными болезнями.После предварительной публикации исследования в мае прошлого года Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США предприняло самостоятельное исследование, в ходе которого связь между употреблением Виагры и Сиалиса и ишемической невропатией глазного нерва не была подтверждена.Тем не менее, компании-производители лекарств от импотенции Pfizer и Eli Lilly & Co внесли в инструкции по применению предупреждения об опасности их использования для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.