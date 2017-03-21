Новое устройство поможет бороться с проблемным сном

Британские исследователи разработали прибор, который позволит решить проблемы плохого сна.Многие люди страдают беспокойным сном и не могут полноценно спать 8 часов в сутки, что приводит к разбитому состоянию на второй день. Ученые создали устройство под названием Zeo, которое похоже на будильник и идет в комплекте с ремешком, прикрепляемым к голове.В прибор встроены сенсоры, которые отслеживают режим сна, анализируя волны, излучаемые мозгом, и определяя, когда человек бодрствует, находится на стадии глубокого, неглубокого сна или стадии быстрого сна, отличающейся быстрыми движениями глаз. Когда человек просыпается, то сенсоры Zeo показывают общую диаграмму сна. Они также расскажут, сколько времени уходит на то, чтобы заснуть, сколько раз за ночь человек пробуждается, и сколько он в целом спит. Из всего этого складывается показатель ZQ.Аппарат способен хранить в себе информацию о ритмах сна за две недели, поэтому можно более детально изучить динамику процесса и загрузить результаты на веб-ресурс, получив бесплатную рекомендацию на ближайшие шесть месяцев. Помимо показаний аппарата, сомнологи предлагают вести "журнал сна", где человек должен описать свои привычки (к примеру, привычку пить на ночь кофе) и настроение в течение дня.Специалисты считают, что это поможет отследить все фазы сна, выяснить факторы влияния на беспокойный сон и даст возможность их коррекции.