Риск тяжелого осложнения диабета предскажет «омолаживающий» гормон

В исследовании, опубликованном в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia, показано, что так называемый омолаживающий гормон может играть существенную роль в развитии заболевания почек, которое встречается у больных сахарным диабетом.Новое исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа в Лондоне, показало, что у пациентов с диабетом, страдающих от ранних токсичных эффектов этого заболевания на почки, отмечается дефицит защитного соединения Klotho, известного также как «омолаживающий» гормон. Это подтвердили испытания с участием 78 пациентов с сахарным диабетом первого типа, 33 из которых демонстрировали признаки диабетической болезни почек на ранних стадиях.Обнаружилось, что пациенты с микроальбуминурией имели более низкие уровни циркулирующего гормона Klotho, по сравнению с пациентами без микроальбуминурии. Уровни Klotho у пациентов без микроальбуминурии были сходны с уровнями, обнаруженными у здоровых взрослых людей.Авторы собираются использовать эту информацию для прогнозирования риска развития микроальбуминурии. Такие результаты могут также означать, что Klotho является потенциальной мишенью для разработки новых методов предотвращения или лечения заболевания почек у больных сахарным диабетом 1-го типа.Предыдущие исследования показали, что Klotho защищает сосудистую систему от изменений, связанных со старением (например, предотвращает атеросклероз, а также ряд патологий характеризующих возраст, такие как диабет, болезни сердца и гипертония).