Неблагоприятные события и побочные эффекты – не одно и то же

Побочные эффекты – нежелательные фармакологические эффекты, которые случаются, несмотря на то, что лекарство вводят правильно, в то время как побочный эффект является вторичным нежелательным эффектом медикаментозной терапии.В отличие от неблагоприятных событий, побочные эффекты в основном предусмотрены врачом, благодаря чему пациент чаще всего осведомлен о последствиях, которые вероятны во время терапии. Одним из примеров здесь можно указать миртазапин, препарат, который используется для лечения пациентов с анорексией из-за лекарств – потенциально он может привести к увеличению веса. Побочные эффекты широко отслеживаются и учитываются еще в ходе клинических испытаний, перед выходом лекарственного средства на рынок.Как правило, побочные реакции предсказуемы и обычно напрямую зависят от дозы лекарства. Побочная реакция может быть легкой, умеренной или тяжелой.B то же время неблагоприятные события совершенно непредсказуемы и не имеют ничего общего с дозировкой препарата. Они встречаются реже и зависят от специфических факторов восприимчивости пациента, таких как лекарственная аллергия или идиосинкразия (непереносимость). Неблагоприятные события могут развиться вследствие отсутствия у производителей лекарственного средства полного понимания его механизма действия.Неблагоприятные события требуют вмешательства медицинского специалиста, в то время как большинство побочных эффектов со временем исчезают сами по себе.