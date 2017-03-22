Курение повышает риск возникновения диабета второго типа

У заядлых курильщиков значительно возрастает риск возникновения диабета второго типа, сообщили корейские исследователи.Ученые задействовали в исследовании более 1,2 миллиона людей, изучив их данные о состоянии здоровья. Специалисты установили, что у людей, которые ежедневно выкуривают пачку сигарет, риск заболеть сахарным диабетом второго типа возрастает на 55% по сравнению с некурящими людьми.У курящих женщин этот риск повышается на треть — так же, как у мужчин, которые выкуривали не больше 10 сигарет в день. В среднем, по наблюдениям ученых, у курильщиков диабет диагностируется на 42% чаще, чем у некурящих.Эксперты еще раз доказали, что курение негативно влияет на работу многих органов и на здоровье организма в целом, что в результате сокращает жизнь курильщиков.