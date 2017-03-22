Переработанное мясо повышает риск возникновения рака мочевого пузыря

Регулярное потребление переработанных мясных продуктов повышает риск возникновения рака мочевого пузыря, сообщили американские исследователи.Ученые провели исследование, в котором проанализировали данные 300 тысяч людей обоих полов. Оказалось, что регулярное присутствие в рационе питания продуктов из переработанного мяса, которые содержат красители, соль и консерванты, значительно повышает риск возникновения рака мочевого пузыря.Результаты исследования показали, что нитриты и нитраты, которые добавляют в фарш при производстве колбасы, ветчины, сосисок и бекона, могут вступать в реакцию с кислотой желудочного сока и способствовать возникновению канцерогенных N-нитрозо-соединений. По подсчетам специалистов, употребление такой продукции повышает риск возникновения рака мочевого пузыря на 30%.