Новый метод определения гепатита С
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Эти тесты достаточно дорогостоящи, требуют специального оборудования и квалифицированного персонала, что делает их недоступным для развивающихся государств. Новая методика позволяет устанавливать наличие в организме антител к вирусу по анализу слюны. Метод был протестирован на 37 пациентах. При обследовании пациентов с очевидными признаками заболевания эффективность метода составила 100%, что сопоставимо с результатами традиционных методов.
А вот при обследовании людей, инфицированных вирусом, но еще не проявивших симптомов заболевания, новый тест сработал в 94% случаев, в то время как стандартный метод выявил только 63% зараженных гепатитом С.
Сейчас планируется проведение дополнительных испытаний для более широкого круга людей. Так как новый метод определения гепатита С использует простоту забора материала и относительно недорог, то считается его использование практически и экономически выгодным.
LentaInform
Listis
СМИ2
Gnezdo
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