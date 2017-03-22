В Израиле разработан принципиально новый метод выявления в слюне вируса гепатита С. Так для определения гепатита С, сегодня используют сыворотку крови человека, по антителам которой определяют ответ на инфицирование организма человека. Новый же метод дает возможность проведения массового скрининга на гепатит С в развивающихся странах.Эти тесты достаточно дорогостоящи, требуют специального оборудования и квалифицированного персонала, что делает их недоступным для развивающихся государств. Новая методика позволяет устанавливать наличие в организме антител к вирусу по анализу слюны. Метод был протестирован на 37 пациентах. При обследовании пациентов с очевидными признаками заболевания эффективность метода составила 100%, что сопоставимо с результатами традиционных методов.А вот при обследовании людей, инфицированных вирусом, но еще не проявивших симптомов заболевания, новый тест сработал в 94% случаев, в то время как стандартный метод выявил только 63% зараженных гепатитом С.Сейчас планируется проведение дополнительных испытаний для более широкого круга людей. Так как новый метод определения гепатита С использует простоту забора материала и относительно недорог, то считается его использование практически и экономически выгодным.