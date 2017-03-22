Ученые назвали самый простой способ отбеливания зубов

http://www.neboley.com.ua - Добавил ithink в категорию Стоматология

Ученые раскрыли самый простой способ отбеливания зубов. По словам специалистов, в этом может помочь активированный уголь.

По их данным, уголь необходимо растолочь, после чего смешать с небольшим количеством воды. Полученную массу необходимо положить на щетку и чистить зубы в течение двух минут.

Эта процедура поможет удалить с зубов сильный налет, считают исследователи.

Стоит отметить, что официального медицинского подтверждения пользы данной процедуры нет.
LentaInform
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