Ученые назвали самый простой способ отбеливания зубов

Ученые раскрыли самый простой способ отбеливания зубов. По словам специалистов, в этом может помочь активированный уголь.По их данным, уголь необходимо растолочь, после чего смешать с небольшим количеством воды. Полученную массу необходимо положить на щетку и чистить зубы в течение двух минут.Эта процедура поможет удалить с зубов сильный налет, считают исследователи.Стоит отметить, что официального медицинского подтверждения пользы данной процедуры нет.