Эпигенетические структуры - ключ к терапии эпендимомы

Немецким ученым удалось детально исследовать природу опасной метастазирующей опухоли головного и спинного мозга.В Германии злокачественной опухолью центральной нервной системы ежегодно заболевают около 500 детей. Даже в немецких условиях выживаемость через пять лет после постановки диагноза составляет не более 60%. Медики заметили, что степень агрессивности опухоли может сильно различаться. Исследователи из университета Хайдельберга (Германия) провели детальный анализ мутаций и эпигенетических изменений генов, вызывающих эпендимому, и определили возможный эффективный подход к лечению.Исследование показало, что агрессивность опухоли зависит не от самого генетического кода, но от эпигенетических факторов (метилирование ДНК). Эксперименты с лабораторными мышами показали, что определенные медицинские препараты своим воздействием на эпигенетические структуры могут останавливать развитие опухоли.