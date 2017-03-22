Воздействие громких звуков доводит людей до инсультов
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Эксперты из Всемирной организации здравоохранения высказались о том, что постоянное шумовое воздействие является одной из наиболее актуальных угроз для здоровья современных людей. Полученные учеными данные свидетельствуют: 22% людей подвергаются воздействию громких звуков на работе минимум четыре часа в день, а в каждых двух из пяти случаев стресса у людей его причиной становится бытовой шум домашней техники.
Специалисты отмечают, что жизнь в условиях постоянного шума становится для многих нормой. 38% людей, испытывающих постоянное воздействие звуков, никогда не использовали средства защиты органов слуха.
Однако шум действует не только на слух, а провоцирует целый ряд проблем со здоровьем: в этот список в ВОЗ внесли в том числе и инсульты.
«Постоянное присутствие громких звуков увеличивает уровень стрессовых гормонов в организме, нарушает сон. Было обнаружено, что дети, растущие в условиях постоянного шума, например, транспортного, существенно отстают от своих сверстников по показателям чтения, языковых навыков и памяти», - говорится в докладе организации.
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
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