Воздействие громких звуков доводит людей до инсультов

Новое исследование американских ученых показало, что постоянное воздействие звуков, начиная от шума стиральной машины и заканчивая шумом самолетов, могут повышать риск развития различных заболеваний. В ВОЗ поддержали концепцию о шумовом загрязнении, с которым эксперты связали стресс, проблемы с сердцем и инсульты.Эксперты из Всемирной организации здравоохранения высказались о том, что постоянное шумовое воздействие является одной из наиболее актуальных угроз для здоровья современных людей. Полученные учеными данные свидетельствуют: 22% людей подвергаются воздействию громких звуков на работе минимум четыре часа в день, а в каждых двух из пяти случаев стресса у людей его причиной становится бытовой шум домашней техники.Специалисты отмечают, что жизнь в условиях постоянного шума становится для многих нормой. 38% людей, испытывающих постоянное воздействие звуков, никогда не использовали средства защиты органов слуха.Однако шум действует не только на слух, а провоцирует целый ряд проблем со здоровьем: в этот список в ВОЗ внесли в том числе и инсульты.«Постоянное присутствие громких звуков увеличивает уровень стрессовых гормонов в организме, нарушает сон. Было обнаружено, что дети, растущие в условиях постоянного шума, например, транспортного, существенно отстают от своих сверстников по показателям чтения, языковых навыков и памяти», - говорится в докладе организации.