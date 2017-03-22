Фонд «Здоровье»: новые правила диспансеризации от Минздрава ущербны

Ведомство Вероники Скворцовой предложило исключить из правил диспансеризации несколько видов анализов, сочтя их неэффективными. Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов крайне скептически оценил эту инициативу, назвав доводы министерства абсолютно несостоятельными.В частности, в Минздраве считают ненужным проведение клинического и биохимического анализа крови, общего анализа мочи и УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Данные процедуры затратны и малоинформативны, поскольку имеют низкую частоту впервые выявленной патологии, а, кроме того, несут риски для здоровья пациента, заявили в нем.По мнению Эдуарда Гаврилова, исключать данные виды скрининга из медосмотров, напротив, нельзя - время приема пациентов у врачей и без того сильно ограничено.«Анализы крови и УЗИ остаются единственными недорогими методами, имеющими достаточно высокий уровень достоверности, по результатам которых можно предполагать наличие патологии или рисков ее развития. Если их убрать, диспансеризация превратиться в отписку, а эта проблема и так уже остро стоит в нашей системе здравоохранения», - заявил Гаврилов.Он подчеркнул, что проведение тех анализов, от которых Минздрав предложил отказаться, позволяет выявить многие патологические процессы, которые протекают бессимптомно, включая рак. Аргументы министерства Гаврилов считает необоснованными.«Трудно даже представить, какими осложнениями может грозить УЗИ или сбор анализа мочи», - скептически отметил он.