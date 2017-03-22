Инъекции яда пауков эффективно устраняют симптомы инсульта

Яд воронковых водяных пауков способен предотвращать повреждения мозга, вызываемые инсультами. К такому выводу пришли австралийские ученые.Смертельно опасные для человека воронковые водяные пауки могут использоваться для защиты мозга от тяжелейших последствий внутричерепных кровоизлияний или инсультов, как выяснили ученые. Авторы исследования занимались секвенированием ДНК яда пауков, когда они обнаружили компоненты, способные защищать клетки мозга даже в том случае, если их инъекции происходят через несколько часов после развития симптомов инсульта.Ученые из Университета Квинсленда полагают, что им впервые удалось обнаружить способ свести к минимуму последствия тяжелейшего нарушения мозгового кровообращения, с которым каждый год сталкиваются миллионы жителей разных стран. В то время, как яд этих пауков способен убить человека в течение 15 минут, содержащийся в нём белок не только безвреден, но и обладает уникальной целительной силой. Он выглядит точно так же, как и две копии другого химического вещества, способного защищать клетки мозга, однако исследования показали, что данный белок значительно более эффективен.Инсультом называется состояние, которое происходит в момент нарушение притока крови к той или иной части мозга, что лишает его кислорода. Когда это происходит, мозг сжигает глюкозу, производя кислоту, убивающую клетки мозга. Во время экспериментов на крысах специфическая молекула из яда пауков блокировала производство кислоты каналами мозга. Дозировка белка через два часа после инсульта сокращала степень повреждения мозга у крыс на 80%. И даже через несколько часов после инсульта инъекции этого вещества позволяли снизить степень повреждения мозга на целых 65%.