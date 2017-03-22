Эксперты призывают к своевременному лечению геморроя

Геморроидальные узлы и боль почти никогда не проходят без физиотерапии и лекарств.С проблемой увеличения сосудистых геморроидальных узлов сталкивается каждый второй в возрасте старше 30 лет. Причины обострения болезни могут быть самыми необычными: подъем тяжелых грузов, слишком долгое сидение на одном месте, перегрев на солнце, употребление острой пищи, сон в носках. В данном случае важно вовремя начать превентивные действия или лечение, чтобы небрежность не стала причиной применения болезненной операции.Врачи различают несколько стадий развития геморроя.I Степень. Узлы слегка увеличены и сужают выход из кишечника. Снаружи они не видны, но определяются врачом при обследовании.II Степень. Узлы значительно расширены и при натуге вылезают наружу, но после дефекации снова пропадают.III Степень. Геморроидальные узлы вылезают из ануса при тяжелой нагрузке или длительном беге. Обратно они самостоятельно не убираются.IV Степень. Узлы настолько расширены, что выворачивают анус наружу. Даже с помощью рук возвратить их внутрь не получается.На самом деле редко кто из пациентов отваживается дотянуть до четвертой стадии из-за сопровождающих болезнь сильных болей и кровяных выделений из заднего прохода. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой впервые, не откладывайте визит к хирургу.Д.м.н. Рихард Клембт, президент Аптечной палаты Бремена:“Если уже появились боль, сами собой они уже не пройдут. Чем раньше прояснить причину у врача, тем более беспроблемным и эффективным будет лечение”.На четвертой стадии болезни многие врачи уже назначают операцию, однако, спешить с этим не стоит. Определенный режим нагрузок и движения, физиотерапия и хорошие консервативные препараты позволяют при тщательном применении спастись от радикальных процедур. Следует опробовать несколько лекарств, так как, к сожалению, большинство предлагаемых в аптеках препаратов (особенно свечи) обернутся лишь растратой денег и потерей драгоценного времени для лечения. Эффективные лекарства от геморроя на самом деле совсем не дороги и ничего экзотического вроде акульего жира не содержат.Эксперты рекомендуют при обострении геморроя переходить на сбалансированное питание с большим количеством овощей, фруктов, с высоким содержанием клетчатки, но с отказом от приправ, которые всегда усиливают кровенаполнение сосудов кишечника. Необходимо употреблять больше жидкости и регулярно двигаться с умеренной нагрузкой. Половую активность лучше ограничить, так как она стимулирует приток крови в область промежности.Боли в заднем проходе снимаются с помощью местных анестетиков. При геморрое необходим прием местных сосудосужающих кремов. В период лечения к анусу надо относиться бережно, обмывать прохладной водой после дефекации, пользоваться влажной туалетной бумагой.