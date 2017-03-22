Специальный фермент освлобождает клеточный геном от внедренного вируса ВИЧ
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Многие вирусы, в том числе ВИЧ, в состоянии встраиваться в наследственный аппарат клетки хозяина и находиться там в таком состоянии неограниченно долгое время. Это сводит на нет попытки вылечить инфекцию, так как она снова возникает после прекращения терапии.
Ученые из Института экспериментальной вирусологии им. Макса Планка в Гамбурге и Технического университета Дрездена сумели разработать метод по принципу редакции генома, которые позволяет полностью избавиться от остатков вирусных генов. Для этого создается специальный фермент - рекомбиназа Brec1, который безошибочно выполняет редакцию генома, избавляя клетки от ВИЧ.
Данный метод прошел успешные испытания на лабораторных мышах, ведется подготовка к клиническим испытаниям на людях, инфицированных ВИЧ.
Listis
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LentaInform
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