Специальный фермент освлобождает клеточный геном от внедренного вируса ВИЧ

Метод редакции генома позволяет избавляться от внедренных в фрагментов вируса.Многие вирусы, в том числе ВИЧ, в состоянии встраиваться в наследственный аппарат клетки хозяина и находиться там в таком состоянии неограниченно долгое время. Это сводит на нет попытки вылечить инфекцию, так как она снова возникает после прекращения терапии.Ученые из Института экспериментальной вирусологии им. Макса Планка в Гамбурге и Технического университета Дрездена сумели разработать метод по принципу редакции генома, которые позволяет полностью избавиться от остатков вирусных генов. Для этого создается специальный фермент - рекомбиназа Brec1, который безошибочно выполняет редакцию генома, избавляя клетки от ВИЧ.Данный метод прошел успешные испытания на лабораторных мышах, ведется подготовка к клиническим испытаниям на людях, инфицированных ВИЧ.