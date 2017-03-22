Создано обезболивающее с встроенной защитой от наркоманов

Компания Nektar Therapeutics заявляет: ее экспериментальный опиоидный анальгетик, созданный для избавления от боли без ощущения эйфории, успешно прошел испытания. Возможно, это средство позволит сократить показатели аптечной наркомании, тесно связанной с обезболивающими.В США, например, регистрируется настоящая эпидемия злоупотребления, передозировок и зависимости от опиоидных анальгетиков. Новое же средство от Nektar медленнее добирается до мозга, чем существующие препараты (хорошо для снижения риска злоупотребления). Но это не мешает ему эффективно бороться с болью (его тестировали на пациентах с хроническими болями в области поясницы) на протяжении длительного времени.Средство называется NKTR-181. С точки зрения употребления анальгетиков, здесь работает тот же концепт, что с никотиновой и кокаиновой зависимостью. Чем быстрее наркотик или препарат проникает в мозг, проходя гематоэнцефалический барьер, тем больше выделяется дофамина (дает удовольствие). Что важно, свойства NKTR-181 не меняются в зависимости от формулы или способа введения - просто невозможно заставить его быстрее добираться до мозга.