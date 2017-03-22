Создано обезболивающее с встроенной защитой от наркоманов
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В США, например, регистрируется настоящая эпидемия злоупотребления, передозировок и зависимости от опиоидных анальгетиков. Новое же средство от Nektar медленнее добирается до мозга, чем существующие препараты (хорошо для снижения риска злоупотребления). Но это не мешает ему эффективно бороться с болью (его тестировали на пациентах с хроническими болями в области поясницы) на протяжении длительного времени.
Средство называется NKTR-181. С точки зрения употребления анальгетиков, здесь работает тот же концепт, что с никотиновой и кокаиновой зависимостью. Чем быстрее наркотик или препарат проникает в мозг, проходя гематоэнцефалический барьер, тем больше выделяется дофамина (дает удовольствие). Что важно, свойства NKTR-181 не меняются в зависимости от формулы или способа введения - просто невозможно заставить его быстрее добираться до мозга.
Gnezdo
Listis
СМИ2
LentaInform
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