Эксперты рассказали о самом опасном алкогольном напитке

Известно, что сочетать алкоголь с кофеиновыми энергетиками небезопасно, так как сильно повышается частота сердечных сокращений. Сейчас же канадские специалисты озвучили еще одну причину отказаться от смеси-Red Bull. Оказывается, люди, пьющие алкоголь с энергетиками, чаще страдают от различных травм.Все просто: пьяный человек плохо контролирует свое тело. Энергетики же дают дополнительную энергию, толкают на необдуманные поступки. Анализ 13 исследований показал, что в 10 научных работах была явная связь между смесью "спиртное-энергетики" и повышенным риском травм. А вот если люди употребляли чистый алкоголь, вероятность травм не была столь очевидной.Как правило, речь шла о случайных падениях, ДТП с участием транспортных средств, о драках и вспышках гнева. По словам ученых, обычно, когда человек употребляет спиртное, в определенный момент он устает, накатывает сонливость, и он едет домой. Энергетики маскируют состояние опьянения, дают заряд бодрости. Человек просто не может адекватно оценить степень своего опьянения. В итоге он дольше остается в питейном заведении и продолжает выпивать, часто демонстрируя необдуманное повеление.