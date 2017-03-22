Эксперты рассказали о самом опасном алкогольном напитке
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Все просто: пьяный человек плохо контролирует свое тело. Энергетики же дают дополнительную энергию, толкают на необдуманные поступки. Анализ 13 исследований показал, что в 10 научных работах была явная связь между смесью "спиртное-энергетики" и повышенным риском травм. А вот если люди употребляли чистый алкоголь, вероятность травм не была столь очевидной.
Как правило, речь шла о случайных падениях, ДТП с участием транспортных средств, о драках и вспышках гнева. По словам ученых, обычно, когда человек употребляет спиртное, в определенный момент он устает, накатывает сонливость, и он едет домой. Энергетики маскируют состояние опьянения, дают заряд бодрости. Человек просто не может адекватно оценить степень своего опьянения. В итоге он дольше остается в питейном заведении и продолжает выпивать, часто демонстрируя необдуманное повеление.
СМИ2
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