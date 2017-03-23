ТОП-10 продуктов, которые восстановят здоровье поджелудочной железы

Недавние исследования показали, что при повышенном сахаре, когда еще рано диагностировать диабет, но при этом работа поджелудочной железы уже нарушена, очень важно начать борьбу за здоровье. Оказывается, определенные продукты питания могут запустить механизм восстановления этого органа, вырабатывающего среди прочего бесценный инсулин, которого зачастую не хватает людям с сахарным диабетом.Ученые предположили, что простые продукты питания, которые есть в каждом магазине, могут быть эффективны при многих недугах. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, исследователи провели серию экспериментов на лабораторных животных и добровольцах, которые согласились под врачебным контролем соблюдать диету, богатую продуктами из заранее оговоренного списка. В конце исследования практически все участники отметили улучшение состояния здоровья, все это положительно отразилось и на состоянии поджелудочной железы.Тем, кому уже диагностирован диабет второго типа, надо предварительно проконсультироваться с врачом и регулярно измерять уровень глюкозы в крови, избегая слишком низких и высоких ее показателей. Также, разумеется, при соблюдении этой диеты не стоит отказываться от поддерживающих препаратов, которые рекомендовал врач. Все это важно для стабилизации сахарного диабета.Инсулинозависимым диабетикам, которые ежедневно получают инсулин, категорически нельзя резко менять свой рацион. Это может привести лишь к ухудшению состояния, ведь диабет I типа - это аутоиммунная болезнь, вылечить диетой которую на сегодняшний день невозможно.ТОП-10 продуктов, которые помогут восстановиться поджелудочной железе:Морская капуста.Гречка.Овсянка.Морковь.Свекла.Кабачки.Тыква.Морская рыба.Оливковое масло.Цельнозерновые мучные продукты в ограниченном количестве.