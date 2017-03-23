Трехмерное изображение рака может стать полезным инструментом его лечения

Ученые из университета Лидса в Великобритании разработали специальную технологию, которая позволяет составлять трехмерные цветные модели раковых опухолей, и впоследствии проводить их подробный анализ.Полученные изображения можно рассматривать на экране компьютера, поворачивать любым необходимым образом и исследовать под любым углом. Практическая ценность подобной возможности заключается в том, что она позволяет установить историю роста и развития раковой опухоли – найти ее непосредственной “начало”, направление развития, его скорость. Это позволит намного эффективнее лечить онкологические заболевания – утверждают исследователи.Вместе с тем цифровая микроскопия не нова – уже примерно 10 лет назад медики научились проводить сканирование опухоли. Тогда эта методика заменила традиционный подход, при котором образец ткани разрезался на ультратонкие ломтики и анализировался под микроскопом. Это давала медикам не очень много информации, однако даже она была для них весьма ценной. Введенная десятилетие назад методика имела один серьезный недостаток – при сканировании опухоли она позволяла строить только двухмерные модели, при которых опухоль представлялась в виде плоскости.“Когда Вы берете двухмерный разрез раковой опухоли, то, к примеру, те же кровеносные сосуды представляются Вам в форме эллипса. Местонахождение и разветвленность сети кровеносных сосудов является весьма важным фактором – если онкология не добралась до крупного сосуда, то опухоль можно еще успешно удалить. То же самое и с внутренними органами. Помимо непосредственной безопасности процедуры следует понимать, что 3D сканирование является весьма эффективным способом распознавания даже небольших опухолей, которые могут быть пропущены при проведении традиционных методик обследования пациентов” – отмечают исследователи из университета Лидса.Помимо прикладной, новая методика несет с собой важную теоретическую функцию, поскольку опухоль – это сложная система из раковых и здоровых клеток, кровеносных сосудов, клеток иммунной системы – по сути целый мир, и ученые впервые смогут взглянуть на него изнутри. Насколько это может расширить познания исследователей о природе и развитии онкологических заболеваний – покажет время.