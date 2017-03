Низкие уровни витамина D у детей ассоциируются с тяжестью астмы

Низкие сывороточные уровни витамина D у детей с астмой ассоциируются с более высокими уровнями иммуноглобулинов IgE и плохим ответом на ингаляционные кортикостероиды, согласно результатам исследования, представленного на Ежегодном Собрании Американской Академии Аллергии, Астмы и Иммунологии (AAAAI).«Наше исследование позволило предположить, что у детей есть терапевтическое окно, во время которого дополнительный прием витамина D может повлиять на степень аллергической чувствительности организма», - сказала доктор Елена Голева (Elena Goleva) (Department of Pediatrics at the National Jewish Health in Denver, Colorado).Исследование включило 103 пациентов с астмой. Средние сывороточные уровни витамина D составляли 22 нанограмм/мл для детей (n = 53) и 17 нанограмм/мл для взрослых (n = 50); 47,6 % когорты имели дефицит витамина D (сывороточные уровни ниже 20 нанограмм/мл).Исследователи обнаружили обратное отношение между сывороточными уровнями IgE и витамином D у детей, но не у взрослых, и обратное отношение между дозой ингаляционных кортикостероидов и сывороточными уровнями витамина D у детей, но не у взрослых.Многомерная регрессия показала положительные корреляции между уровнями витамина D и экспрессией нескольких генов, показательные для ответа на стероиды - Cyp24a у детей, но не у взрослых, и LL-37 и у детей, и у взрослых.Результаты исследований in vitro также показали, что экспрессия Cyp24a коррелировалась с супрессией дексаметазоном интерлeйкина 13 и фактора некроза опухоли альфа у детей, но не у взрослых.«Мы предполагаем, что дополнительный прием витамина D у пациентов с астмойможет снизить потребность в стероидах и улучшит ответ на стероиды», - сказала доктор Голева.