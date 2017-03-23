Побочное действие приема антидепрессантов оказалось более выраженным, чем терапевтическая эффективность таких лекарств. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Пола Эндрюса (Paul Andrews) из американского Университета Содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University). Отчет об исследовании опубликован в журнале Frontiers in Psychology.Эндрюс и его коллеги проанализировали данные трех проведенных ранее исследований. Их участниками были представители разных возрастных групп, принимавшие антидепрессанты. В эту группу входят лекарственные средства, которые при помощи различных механизмов способствуют повышению содержания медиаторов (серотонина, дофамина, норадреналина и других) в центральной нервной системе.Исследователи выяснили, что антидепрессанты оказывают негативное влияние на все процессы, в регуляции которых участвует серотонин. В частности, назначение указанных препаратов во время беременности повышает риск задержки развития у младенцев.Взрослым прием таких лекарств грозит нарушением выработки спермы, снижением сексуальной функции, а также расстройствами пищеварения, в том числе запорами, метеоризмом, диареей. У пожилых людей прием антидепрессантов оказался связан с повышением риска кровотечений и инсультов, а также частоты летальных исходов.В ходе предыдущего исследования группа Энрюса пришла к выводу, что у пациентов, принимающих препараты для лечения депрессии, повышен риск развития рецидивов заболевания после отмены лекарств. В связи с этим исследователи считают, что подходы к назначению антидепрессантов необходимо изменить с учетом последних данных об их эффективности и безопасности.