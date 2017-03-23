Курение способствует возникновению заболеваний ротовой полости
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Ученые провели исследование, в котором приняли участие 22 курильщика с заболеванием десен. Все участники проходили лечение. Оказалось, что именно у испытуемых, которые смогли отказаться от сигарет, количество болезнетворных микроорганизмов в полости рта уменьшилось, а лечение прошло успешнее, чем у тех, кто продолжил курить.
Специалисты рекомендуют отказаться от пагубной привычки, чтобы снизить возникновение ряда тяжелых заболеваний, в том числе и болезней десен.
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