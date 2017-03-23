Неуверенность в отношениях с партнером приводит к инфарктам и инсультам
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Ученые провели исследование, в ходе которого опросили более шести тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет. Оказалось, что опрошенные, которые в близких отношениях чувствуют себя неуверенно и нестабильно, имеют более высокий риск возникновения ряда хронических заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и гипертония.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на отношения с партнером, чтобы снизить по возможности риск смертельных заболеваний.
Gnezdo
LentaInform
Listis
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