Неуверенность в отношениях с партнером приводит к инфарктам и инсультам

Напряженные и неустойчивые отношения с партнером значительно повышают риск возникновения инфарктов и инсультов, сообщили канадские исследователи.Ученые провели исследование, в ходе которого опросили более шести тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет. Оказалось, что опрошенные, которые в близких отношениях чувствуют себя неуверенно и нестабильно, имеют более высокий риск возникновения ряда хронических заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и гипертония.Эксперты рекомендуют обратить внимание на отношения с партнером, чтобы снизить по возможности риск смертельных заболеваний.