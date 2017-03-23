Повышенный уровень адреналина снижает вероятность зачатия
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Ученые провели исследование, в котором приняли участие 275 здоровых женщин в возрасте от 18 до 40 лет, желающих забеременеть. Каждый шестой день менструального цикла у испытуемых брали образцы слюны для анализа уровня адреналина и гормона стресса кортизола.
Выяснилось, что возможность успешного зачатия у обладательниц высокого уровня адреналина на 12% ниже, чем у женщин с минимальными показателями этого гормона. А вот уровень кортизола никак не влияет на возможность зачатия.
Специалисты рекомендуют медикам обращать внимание на уровень адреналина женщин, которые пытаются зачать ребенка, чтобы выбрать наиболее удачное время для зачатия.
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
Listis
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