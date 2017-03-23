Повышенный уровень адреналина снижает вероятность зачатия

Повышенный уровень адреналина снижает возможность успешного зачатия, утверждают американские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 275 здоровых женщин в возрасте от 18 до 40 лет, желающих забеременеть. Каждый шестой день менструального цикла у испытуемых брали образцы слюны для анализа уровня адреналина и гормона стресса кортизола.Выяснилось, что возможность успешного зачатия у обладательниц высокого уровня адреналина на 12% ниже, чем у женщин с минимальными показателями этого гормона. А вот уровень кортизола никак не влияет на возможность зачатия.Специалисты рекомендуют медикам обращать внимание на уровень адреналина женщин, которые пытаются зачать ребенка, чтобы выбрать наиболее удачное время для зачатия.