Ученые разработали замену антибиотикам

Патогенные микроорганизмы возможно уничтожать путем воздействия на них аргоновой плазмой при температуре 35-40 градусов, утверждают российские и немецкие исследователи.Ученые разработали нестандартную методику борьбы с вредоносными микроорганизмами. По их словам, данная методика позволяет убить 99% бактерий, содержащихся в чашке Петри, в течение пяти минут. Эти показатели незначительно меняются в зависимости от типа возбудителей.В ходе клинических испытаний специалисты продемонстрировали, что через десять минут после начала обработки на поврежденной коже начинают погибать даже те бактерии, которые плохо уничтожаются антибиотиками (синегнойная палочка и золотистый стафилококк). Спустя 5 дней лечения от синегнойной палочки удалось полностью избавиться, а это на два дня быстрее, чем в контрольной группе испытуемых. Также ученые установили, что от воздействия плазмы ускоряется заживление ран у пациентов.Эксперты подчеркнули, что важнейшим преимуществом метода является то, что поток плазмы можно нацелить на зараженный участок тела, не воздействуя на здоровые области, что сильно отличает его от антибиотиков.