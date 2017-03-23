Предложен метод генной терапии синдрома Лебера
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Синдром Лебера может поражать пациентов любого возраста и пола, но чаще всего он возникает у 20-40-летних мужчин. Заболевание вызвано генетическим дефектом в митохондриях, и лечения его до настоящего времени не существовало.
Однако д-р Guy с коллегами сумели исправить генетический дефект путём введения в митохондрии нормальных генов с помощью модифицированного аденовируса, который не вызывает у человека заболеваний.
На экспериментальных моделях они доказали,что методика эффективна, безопасна и позволяет предотвратить разрушение клеток сетчатки и зрительного нерва, возвращая больному зрение.
"Мутациями в генах митохондрий вызывается целый ряд заболеваний и состояний, в том числе старение, рак, болезнь Паркинсона, - говорит д-р Guy. - И данный метод, помимо избавления от слепоты, открывает широкие преспективы генотерапии".
Для доставки генов в митохондрии использовался инновационный метод. Путём добавления направляющей последовательности нуклеотидов учёные "заставили" вирус-носитель двигаться внутри клетки не в ядро, как обычно, а в митохондрии. После замены дефектных генов на здоровые энергетический обмен в повреждённых клетках восстанавливался.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Материалы Национальной академии наук США" (Proceedings of the National Academy of Sciences).
Gnezdo
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