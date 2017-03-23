Мозг слепых людей проводит перенастройку, обостряя им другие органы чувств

Хорошо известно, что слепые люди часто обладат обостренным слухом и обонянием. Ученые из США выяснили, что подобное объясняется перенастройкой их мозга.Исследователи воспользовались методикой МРТ-сканирования для изучения мозга слепых людей и сравнения его с работой мозга зрячих. Оказалось, что у слепого человека мозг проводит своего рода перенастройку, чтобы обострить другие чувства. Именно так, как мы могли видеть это во многих фильмах вроде знаменитого "Запаха женщины". Рожденные незрячими люди получают в своем мозге новые связи в связи с отсутствием визуальной информации. Это и обостряет некоторые их способности вроде слуха, обоняния и осязания.Ученые также выяснили, что слепые люди, как правило, обладают более выраженными когнитивными функциями, включая память и язык. Исследователям из Schepens Eye Research Institute впервые удалось описать комбинированные структурные, функциональные и анатомические изменения, связанные со слепотой. Оказалось, что они встречаются значительно более часто, чем это было принято считать.Наука наблюдала за процессом нейропластичности - способностью мозга перестраивать себя в зависимости от обстоятельств. Полученные учеными сведения могут привести к разработке более эффективных методик реабилитации слепых людей, которые помогут им скомпенсировать отсутствующую визуальную информацию.