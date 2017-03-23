Инсулиновая резистентность снижает память

Опасен не только сахарный диабет, но также предшествующие ему стадии нарушения обмена веществ.Исследование, проведенное сотрудниками Тель-Авивского университета (Израиль), показали, что резистентность к инсулину независимо от того, болен человек сахарным диабетом или нет, сказывается на его когнитивных способностях. Особенно страдают функции памяти.В рамках данного исследования обследовались 500 кардиологических пациентов, у которых анализировали инсулиновую резистентность и когнитивные функции. У людей с самым высоким индексом Хома риск ограничения умственных способностей был особенно велик.Чтобы предотвратить развитие инсулиновой резистентности, необходимо больше двигаться, соблюдать сбалансированный рацион питания, поддерживать здоровую массу тела - советуют израильские ученые.