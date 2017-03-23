В Израиле растет рецептурная наркомания, а минздрав беспокоится о дефиците конопли
http://www.medikforum.ru - Добавил omnomnom в категорию Фармакология
По данным Министерства здравоохранения Израиля, число пациентов, получающих продукты конопли по рецептам, достигло 30 тыс. человек. Однако развитие сырьевой базы отстает из-за сопротивления Министерства внутренних дел, так что минздрав предупреждает о грядущем дефиците.
Любовь чиновников здравоохранения к марихуане не разделяют депутаты израильского парламента (Кнессет). Озвученный там доклад исследовательского центра показал, что за последние два года потребление наркотических препаратов в израильской медицине увеличилось на 30%, что никак нельзя объяснить ростом заболеваемости граждан. По данным Медицинской службы Маккаби, до 4,5 тыс. пациентов, получающих соответствующие препараты, уже находятся в наркотической зависимости от них, и число таких людей ежегодно увеличивается на 700 человек. По словам председателя комитета Кнессета по злоупотреблению наркотиками и алкоголем Тамар Зандберг, министерство здравоохранения “закрывает глаза” на это явление.
Listis
LentaInform
СМИ2
Gnezdo
Добавить комментарий