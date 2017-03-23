В Израиле растет рецептурная наркомания, а минздрав беспокоится о дефиците конопли

Число получающих наркотические препараты по рецепту врача увеличивается, растет зависимость этих людей от лекарств.По данным Министерства здравоохранения Израиля, число пациентов, получающих продукты конопли по рецептам, достигло 30 тыс. человек. Однако развитие сырьевой базы отстает из-за сопротивления Министерства внутренних дел, так что минздрав предупреждает о грядущем дефиците.Любовь чиновников здравоохранения к марихуане не разделяют депутаты израильского парламента (Кнессет). Озвученный там доклад исследовательского центра показал, что за последние два года потребление наркотических препаратов в израильской медицине увеличилось на 30%, что никак нельзя объяснить ростом заболеваемости граждан. По данным Медицинской службы Маккаби, до 4,5 тыс. пациентов, получающих соответствующие препараты, уже находятся в наркотической зависимости от них, и число таких людей ежегодно увеличивается на 700 человек. По словам председателя комитета Кнессета по злоупотреблению наркотиками и алкоголем Тамар Зандберг, министерство здравоохранения “закрывает глаза” на это явление.