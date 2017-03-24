Назван овощ, который защитит от рака простаты

Чтобы уменьшить риск рака простаты, нужно регулярно есть крестоцветные овощи, богатые сульфорафаном, например, брокколи. Так говорят специалисты из Университета Орегона. Исследование показало, как именно сульфорафан борется с раком. Оказывается, это соединение влияет на длинные некодирующие РНК (lncRNA).Активность одного из видов lncRNA, LINC01116, была повышена в клетках рака простаты, а сульфорафан ее снижал. При подавлении активности LINC01116 способность раковых клеток образовывать колонии ухудшалась в 4 раза. Ученые надеются, что их открытие поможет в разработке новых средств от рака простаты.Кстати, ранее исследователи из Национального университета Сингапура установили: нимболид (активная молекула из дерева Ним, растущего в Индии, Пакистане, Мьянме и Бангладеш) может остановить процесс развития рака простаты. За рост опухоли простаты и образование метастазов отвечает ген STAT3. Нимболид подавляет активность гена, воздействуя на связанный с ним фермент - глутатион-редуктазу. Это приводит к запрограммированной гибели раковых клеток.