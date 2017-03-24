Корица демонстрирует уникальные свойств по стабилизации уровня сахара в крови

Для стабилизации уровня сахара в крови, и предупреждения сахарного диабета, а также недопущению роста кровяного давления одним из лучших средств является корица.Данная специя, по словам медиков, была известна своими целебными свойствами еще в древние времена – даже в Библии существует упоминание о том, что еще Моисей использовал ее при миропомазании.По мнению историков в древности корица считалась продуктом, гарантирующим человеку, ее регулярно употреблявшему, долгую жизнь и крепкое здоровье, и поэтому она очень часто использовалась в различных обрядах и ритуалах. Современная медицина помимо непосредственной функции контроля сахара в крови также является эффективной в плане уменьшения воспаления, усиления иммунитета, а также укреплению неврологического здоровья.Полезные свойства корицы, по словам ряда исследователей, объясняются наличия в ней двух основных компонентов – так называемого “коричного ацитата” и “коричного алкоголя”. Данные вещества во многом являются уникальными, как по своей природе, так и по свойствам, и помимо всего прочего они демонстрируют высокую способность блокировать воспалительные агенты на клеточной мембране. Антиоксидантные свойства корицы также позволяют с ее помощью подавлять образование свободных радикалов – веществ, которые, по мнению ученых, являются основной угрозой в плане развития практически всех форм рака.Кстати вот что очень интересно, запах корицы на незначительное время (от 10 минут до 1 часа) улучшает работу головного мозга и память человека примерно на 25%-40%. Таким образом, исследователи советуют всем желающим начать нюхать корицу перед важными деловыми мероприятиями, или же экзаменами, чтобы оценить эффект. Употребление корицы в пищу, способно принести аналогичную пользу, однако как отмечают специалисты, в данной области пока не проведено достаточно исследований, чтобы можно было сформулировать конкретные выводы.Вместе с тем, в ряде работ также отмечалось, что многие “изделия из корицы”, которые продаются сегодня на прилавках магазинов, очень часто могут не содержать корицу вовсе, или содержать ее в состоянии, подвергшейся сильной термальной или химической обработки, в результате чего она способна потерять значительную часть своих полезных свойств.