Определить болезнь можно по дыханию

«А ну-ка дыхни», — тестируют загулявших мужей сердитые жёны. Так же гаишники проверяют водителей на трезвость, предлагают подышать в трубочку.И как-то не принято у нас относиться к этим проверкам с воодушевлением. Между тем, взятие проб выдыхаемого воздуха может быть будущим медицинской диагностики.Во всяком случае, так считает 62?летний американский доктор Майкл Филлипс (Michael Phillips). Он говорит, что «по дыханию» можно обнаружить признаки массы заболеваний, в числе которых такие кошмары, как рак лёгких, рак молочной железы, туберкулёз, болезнь почек и диабет. Кроме того, с помощью «дыхательных» тестов можно безо всякой биопсии выявить проблемы с пересаженным сердцем.Филлипс надеется, что когда-нибудь взятие проб выдыхаемого воздуха — отметим, абсолютно безболезненная процедура — станет таким же обычным испытанием, как анализ мочи или крови.