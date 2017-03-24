Цивилизация изменила гены

За последние 50 тысяч лет изменились 7% генома человекаДетальное изучение ДНК человека учеными Калифорнийского университета показало, что наши гены значительно мутировали за последние 50 тыс. лет и причина этому — развитие цивилизации, которая значительно изменила образ жизни людей и их рацион.Чтобы выяснить, как именно изменились гены человека, профессор Калифорнийского университета Роберт Мойжис и его коллеги провели тщательный анализ 1,6 млн. пар однонуклеотидных полиформизмов в хромосомах человека. Это участки ДНК, измененные в результате замены или потери отдельных нуклеотидов. Ученым необходимо было найти парные однонуклеотидные полиформизмы, представляющие собой более устойчивые изменения, чем случайные генетические мутации. Так они могли идентифицировать сравнительно недавние изменения вгенах человека.В результате исследователи обнаружили около 1800 генов (примерно 7% человеческого генома), которые изменились в ходе естественного отбора за последние 50 тыс. лет. На основании полученных результатов ученые сделали вывод, что причиной изменения генома современного человека стал процесс развития цивилизации.Согласно результатам исследования, основные изменения произошли в генах, отвечающих за белковый обмен. Это, скорее всего, является следствием изменения питания человека.Также трансформировались гены, отвечающие за сопротивляемость различным инфекциям. Это обусловлено тем, что люди стали селиться в городах с большим количеством жителей. Еще одно изменение затронуло гены, отвечающие за работу головного мозга.«В ряду важнейших событий за последние 50 тыс. лет особая роль принадлежит развитию цивилизации и появлению культуры, — говорит Роберт Мойжис. — Так, радикально и стремительно изменив наш образ жизни, мы создали новые правила естественного отбора».