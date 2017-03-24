Год начала симптомов старческого слабоумия можно рассчитать с помощью генетического теста

Новый генетический тест определяет возраст, в котором у человека начнется старческое слабоумие. Он фиксирует 30 маркеров в ДНК, что существенно повышает его точность.Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали генетический тест, который определяет шансы человека на развитие дегенеративного заболевания мозга. С его помощью можно рассчитать риск болезни в течение жизни, причем даже определив год, в который следует ожидать начала симптомов старческого слабоумия. К счастью, эта болезнь грозит не всем людям, но генетический тест определяет тех, кто входит в группу риска. У них вероятность развития болезни Альцгеймера в следующие 10-15 лет выше, чем у тех, кто получает низкую оценку рисков в ходе теста.Данный метод диагностики был создан учеными после анализа ДНК более 70 000 человек, часть которых уже имела старческое слабоумие. Затем тест проверили еще среди 20 680 здоровых людей. Особо ценным тест делает тот факт, что с его помощью не только рассчиваются риски возникновения деменции, но и определяется, в каком именно возрасте она себя проявит.А учитывая тот факт, что сегодня ученые испытывают огромное множество экспериментальных средств защиты от деменции, люди с высокой степенью риска могли бы стать участниками этих экспрериментов, что защитило бы их от пока неизлечимого заболевания. Сегодня число жертв старческого слабоумия в России приближается к полутора миллионам человек.