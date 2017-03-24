Тыквенные семечки бесполезны при гиперплазии предстательной железы

Тыквенные семечки не помогают в лечении простатита. Существует немало фольклорных рецептов лечения болезней с применением почти колдовских методов: разрезанная и зарытая в землю картофелина против бородавок, питье свежей мочи против миомы, ядрышки абрикоса при бронхиальной астме и т.п. Лучший способ опровергнуть пользу терапии такими “лекарствами” - провести клиническое исследование. Ученые из Дунайского университета Кремса (Австрия) сумели доказать бесполезность тыквенных семечек в лечении простатита.Ученые проанализировали два исследования, в которых участвовали суммарно около 1400 мужчин, жаловавшихся на гиперплазию предстательной железы. Ежедневное применение капсул с экстрактом тыквенных семечек не дало положительного результата в сравнении с плацебо. Так стало ясно, что молва о пользе тыквенных семечек - всего лишь миф.Австрийские исследователи просят страдающих заболеваниями простаты не использовать для лечения тыквенные семечки или их препараты, даже если какой-либо фармацевт будет настойчиво их советовать. Большого вреда от семечек, за исключением расстройства пищеварения, обычно не бывает, но жалко потраченных впустую времени и денег.Медики предполагали, что содержащийся в тыквенных семечках бета-ситостерин препятствует преобразованию гормона тестостерона в дигидротестостерон, способствующей доброкачественной гиперплазии простаты. Однако эксперименты с применением содержащей бета-ситостерин серенои не показали никаких улучшений для больных.