С возрастом человек перестает бояться старости, показал опрос

Сотрудники Независимой исследовательской организации NORC в Чикагском университете утверждают: пессимизм по поводу старения с возрастом сменяется оптимизмом. Ослабевают страхи перед болезнями, утратой дееспособности и потерей памяти. Вероятно, люди учатся бороться со своими страхами.Исследователи опросили 3026 человек 30 лет и старше. 46% опрошенных в возрасте 30 лет были оптимистично настроены в отношении старения по сравнению с 66% респондентов 70 лет и старше. Кроме того, с возрастом люди начинали чувствовать себя увереннее, а не беспомощнее, говоря о старении, а также выше оценивали свое финансовое положение.Качество жизни людей повышалось после 60 лет. 50% опрошенных в возрасте 30 лет и две трети респондентов 70 лет и старше назвали свою жизнь отличной или очень хорошей. Когда люди достигали среднего возраста, их уровень пессимизма возрастал, но позже он падал. Респонденты 70 лет и старше меньше всего беспокоились по поводу возраста и связанных с ним проблем, таких как болезни, попадание в дом престарелых и потеря памяти.Пожилые люди реже считали возраст 65 лет старостью. Так, примерно 4 человека из 10 в возрасте 30 лет и в два раза меньше участников 70 лет и старше полагали, что старость начинается в этом возрасте. Специалисты говорят: пожилые люди по сравнению с молодыми людьми уделяют больше внимания таким аспектам своей жизни, как духовность и личные отношения. Это повышает их уровень счастья.