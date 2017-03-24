Вероятность развития рака у женщин зависит от соотношения объемов талии и бедер

Сотрудники Всемирного фонда исследований рака выяснили, что у женщин с большим соотношением талии к бедрам риск развития рака повышен больше чем на одну пятую. Даже небольшое увеличение соотношения (на 0,1) может повысить вероятность развития рака на 21%. В частности, увеличивается риск рака кишечника и поджелудочной железы.Чтобы рассчитать соотношение, нужно разделить объем талии на объем бедер. Ожирению соответствует соотношение больше 0,85 у женщин и больше 0,90 у мужчин. Исследователи подчеркивают: поддержание нормального веса поможет защититься от рака.Кстати, по данным специалистов из Национального института онкологии в США, физическая активность снижает риск 13 видов рака. Например, благодаря ей уменьшается вероятность развития аденокарциномы пищевода (на 42%), рака печени (на 27%), легких (на 26%), почек (на 23%), кардиального отдела желудка (на 22%) и эндометрия (на 21%).