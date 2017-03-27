Игнорируете выпирающие синие вены и откладываете лечение? Это не лучшее ваше решение

Игнорируете выпирающие синие вены и откладываете лечение? Скорее всего, это не лучшее ваше решение. Запущенный варикоз может привести к подкожным кровоизлияниям и даже экземе пораженных участков.Длительное время врачи рекомендовали пациентам, страдающим от варикоза, отложить лечение до того, как они родят запланированных детей. Это связано, в первую очередь, с тем, что раньше единственным методом борьбы с варикозом являлось оперативное вмешательство. По сути, вены просто удаляли, причем довольно грубым и устаревшим способом. Такая операция действительно могла вызвать множество осложнений, поэтому имело смысл откладывать ее на как можно более поздний срок. Но сегодня существует множество высокоэффективных и менее инвазивных способов лечения варикоза. 1. Склеротерапия В развитых странах эту процедуру применяют в 90% случаев, хотя в России она только начинает обретать популярность. В вену вводятся растворы специальных препаратов, которые склеивают сосуд изнутри и закрывают его просвет. 2. Лазерная или радиоволновая терапия Эта щадящая и безоперационная методика позволяет избавиться от варикоза безболезненно, быстро и без осложнений. В просвет вен вводится тонкий лазерный световод, под действием которого вена просто спаивается. 3. Компрессионный трикотаж и лечебная физкультура На ранних стадиях болезни этого может быть достаточно, но определить, насколько запущенна ваша болезнь, может только врач. Иногда специалисты также советуют медикаментозное лечение, которое может быть эффективным на начальных стадиях. Варикозное расширение вен — очень распространенное заболевание. По статистике, от варикоза страдает каждая третья женщина и каждый десятый мужчина. Причем заболевание начинает проявляться уже в возрасте 30–40 лет. Женщинам также необходимо помнить, что с каждой последующей беременностью варикоз будет стремительно развиваться. Поэтому откладывать лечение чревато серьезными осложнениями. Если вы заметили, что у вас к вечеру отекают ноги, вы чувствуете тяжесть и распирание в икрах, а на ногах появилась капиллярная сеточка – не откладывайте визит к врачу. Чем раньше вы начнете лечить варикоз, тем эффективнее будет лечение.