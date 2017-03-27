Вагинальный гель – новое средство контрацепции

Международная группа гинекологов и дерматовенерологов предлагают альтернативное средство защиты от венерических заболеваний – валинальные кремы и гели. Защитные кремы, могут предотвратить инфицирование вирусом иммунодефицита, что поможет спасти миллионы человеческих жизней. Вагинальный гель, содержащий до трех активных веществ, в опытах с самками макаки-резуса оказался очень эффективным.Уже несколько лет медики изучают микробициды, химические профилактические средства, убивающие вирусы, которые женщины перед половым актом могут вводить во влагалище в виде геля, жидкости или пены, не оповещая об этом своего сексуального партнера. Микробициды должны быть невидимыми, не иметь запаха и при половом акте с мужчинами, которые отказываются пользоваться презервативами, защищать женщин от страшной инфекции.Протестированный учеными микробицид состоит из молекул так называемых пептидов, которые перекрывают вирусу иммунодефицита доступ к клеткам слизистых оболочек. В данном исследовании также принимали участие две фармацевтические компании.При использовании нового микробицида молекулы одного из действующих веществ блокируют определенный рецептор, мешая вирусу «пристыковаться» к клетке и проникнуть в нее. Объект, на который направлены молекулы второго действующего вещества, – это протеиновая оболочка возбудителя СПИДа. Третье активное вещество окончательно мешает вирусу поселиться в организме человекообразных обезьян.Опыты проводились в группе самок макаки-резуса, 51 обезьяну инфицировали вирусом иммунодефицита, очень похожим на человеческий возбудитель СПИДа. Обезьян предварительно подвергали обработке тремя активными веществами в различных комбинациях и дозировках. 75% подопытных животных благодаря гелю избежали заражения. У обезьян, которые получали все три активных веществ, не наблюдалось ни одного случая инфицирования вирусом иммунодефицита. Гель сохранял свое действие в течение шести часов.