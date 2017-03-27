Первая помощь при травмах глаз и попадании инородных тел

Глаз – орган важный и сложный, требует бережного к себе отношения и должного ухода. Ведь даже самое небольшое его повреждение может привести к ухудшению зрения и даже к слепоте.При травмах глаза в первую очередь повреждается его оптический аппарат: роговица, хрусталик и стекловидное тело. Если травма очень тяжелая, может повредиться сетчатка или даже зрительный нерв. В 50 процентах случаев такие травмы глаза приводят к односторонней слепоте.Окулисты делят все повреждения глаз на травмы и попадание инородных тел. Хотя в большинстве случаев именно попадание инородных тел и приводит к травмам. Травмы глаз бывают промышленными, бытовыми, сельскохозяйственными, спортивными и боевыми, а еще взрослыми и детскими. Причиной травмы могут стать мелкие неострые предметы (мошки и соринки), химические вещества, острые предметы (металлическая стружка, осколки стекла). Кроме того, к травмам глаза иногда приводит удар камнем, снежком, кулаком, падение с высоты и т.д.Первая помощь — тереть глаз нельзя, это вызовет еще большее раздражение. Инородное тело нужно удалять плотным сухим тампоном или чистым носовым платком. При этом оттягивают вниз нижнее веко (или выворачивают верхнее), убирают чужеродный предмет и промывают глаз теплым свежезаваренным чаем или закапывают 2?3 капли альбуцида. Если в домашних условиях удалить инородное тело не удалось, пострадавшего нужно немедленно доставить к врачу-окулисту.