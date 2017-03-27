Одинокие женщины чаще сталкиваются с заболеваниями сердца

Замужние женщины меньше подвержены возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, чем одинокие, сообщили британские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие несколько тысяч женщин. Наблюдение за участницами эксперимента продолжалось на протяжении 13 лет. Оказалось, что женщины, которые счастливы в браке, в два раза реже страдают гипертонией, ишемической болезнью сердца и ожирением. Они меньше склонны к депрессии, чем одинокие представительницы прекрасного пола, и легче переживают стрессовые ситуации, сообщили специалисты.Исследователи полагают, что благотворное влияние брака связано с психологическими особенностями замужних и незамужних женщин, ведь замужество снимает нездоровое желание концентрироваться на собственных проблемах.