Сердечникам нельзя давать обезболивающие
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Это объясняет почему, жертвы сердечного приступа, получающие морфин, чаще умирают. Как отмечают ученые, субстанция P, молекула, связанная с болевым ощущением, высвобождается из нервов в сердце во время сердечного приступа. Данная молекула притягивает стволовые клетки в зону повреждения.
Оказавшись на месте, стволовые клетки уже могут начать работу по созданию новых кровеносных сосудов, дабы подпитать клетки сердца кровью. А вот эксперименты с грызунами и первичные испытания на человеке показали: необходимо создать терапию, позволяющую эффективно восстановить ткани после сердечного приступа. И молекула, связанная с ощущением боли, здесь играет не последнюю роль.
Listis
LentaInform
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