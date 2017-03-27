Сердечникам нельзя давать обезболивающие

Согласно последним исследованиям, обезболивающие тормозят выздоровление. По мнению ученых из Университета Бристоля, боль стимулирует организм, заставляя его быстрее восстанавливаться.Это объясняет почему, жертвы сердечного приступа, получающие морфин, чаще умирают. Как отмечают ученые, субстанция P, молекула, связанная с болевым ощущением, высвобождается из нервов в сердце во время сердечного приступа. Данная молекула притягивает стволовые клетки в зону повреждения.Оказавшись на месте, стволовые клетки уже могут начать работу по созданию новых кровеносных сосудов, дабы подпитать клетки сердца кровью. А вот эксперименты с грызунами и первичные испытания на человеке показали: необходимо создать терапию, позволяющую эффективно восстановить ткани после сердечного приступа. И молекула, связанная с ощущением боли, здесь играет не последнюю роль.