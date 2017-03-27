Тренированные овчарки в 100% случаев правильно диагностируют рак груди

Собаки могут и должны стать помощниками врачей в деле диагностики рака. Немецкие овчарки распознают опухоли груди с точностью в 100%, как показало исследование.Немецким овчаркам требуется всего-то 6 месяцев дрессировки, как они уже могут со стопроцентной точностью диагностировать рак груди по запаху, как показало исследование. Это очень простая, неинвазивная и доступная по стоимости технология, которая может произвести настоящую революцию в тех небогатых странах, где население не имеет доступа к мамограммам. В результаты, пациенты слишком поздно обращаются к врачам за помощью, а ведь запущенный рак, уже давший метастазы, чрезвычайно сложно лечить.В своих экспериментах ученые исходили из предположения, что клетки рака груди имеют весьма специфический запах, и чувствительные носы собак его обязательно опознают. В ходе опытов были собраны образцы от 31 пациента. Этими образцами являлись кусочки бинтов, которые пациенты просто на некоторое время прижимали к груди. Затем эти кусочки давать понюхать двум специально подготовленным немецким овчаркам. Их метод дрессуры опирался на технику поощрения и игры.Шестимесячной тренировки оказалось достаточным, чтобы собаки абсолютно безошибочно в следующий раз диагностировали рак груди у другой группы женщин, а также выявляли тех, кто не имел данной опасной болезни. Теперь результаты эксперимента нужно подтвердить на более значительной группе пациенток, после чего собаки смогут стать полноценными помощниками врачей. Отметим, что собачьи носы снабжены 300 миллионами клеток-рецепторов, а их точность в распознавании запахов в 1 000 раз выше, чем у человека.