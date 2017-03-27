Открытие: в голове человека скрывается мощное лекарство от психических проблем
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И сделает он это лучше, чем морфин, имеющий целый набор побочных эффектов. С тревожными расстройствами справиться довольно тяжело, признают врачи. Обычно они прописывают бензодиазепины и ингибиторы обратного захвата серотонина. Хотя данные средства не созданы для прицельного лечения тревожности.
Ученые до сих пор не знают, как именно работают опиоидные соединения в мозге. Известно, что они важны с точки зрения хранения и формирования пугающих воспоминаний, эмоциональных реакций, когда непосредственная угроза миновала.
Эксперименты с грызунами показали: удаление природного опиоидного соединения, энкефалина, которое активно выделяется в миндалине, усиливало страх, тревожность и агрессивность. А вот повышение концентрации, напротив, позволяло улучшить психическое состояние лабораторных животных. Ученые считают, что этот подход поможет и людям.
Gnezdo
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