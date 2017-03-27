Экстракт корня куркумы способен бороться с раковыми заболеваниями

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Корень куркумы способен убивать раковые клетки, сообщили ирландские исследователи.

Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых установили, что экстракт корня куркумы, который используется в соусе карри, способен убивать раковые клетки. Результаты исследования показали, что куркумин способен бороться со старческим слабоумием, артритом и раком желудка.

Куркума — род однодольных травянистых растений из семейства Имбирные. Корневища и стебли многих видов этого рода содержат эфирные масла и жёлтые красители (куркумин) и культивируются в качестве пряностей и лекарственных растений, пояснили специалисты.

Эксперты возлагают большие надежды на использование куркумина в создании новых лекарств и методов лечения, которые позволят эффективно бороться с раком. Ведь экстракт начинает разрушать злокачественные клетки в течение суток с момента попадания в организм, дополнили ученые.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2

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