Экстракт корня куркумы способен бороться с раковыми заболеваниями

Корень куркумы способен убивать раковые клетки, сообщили ирландские исследователи.Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых установили, что экстракт корня куркумы, который используется в соусе карри, способен убивать раковые клетки. Результаты исследования показали, что куркумин способен бороться со старческим слабоумием, артритом и раком желудка.Куркума — род однодольных травянистых растений из семейства Имбирные. Корневища и стебли многих видов этого рода содержат эфирные масла и жёлтые красители (куркумин) и культивируются в качестве пряностей и лекарственных растений, пояснили специалисты.Эксперты возлагают большие надежды на использование куркумина в создании новых лекарств и методов лечения, которые позволят эффективно бороться с раком. Ведь экстракт начинает разрушать злокачественные клетки в течение суток с момента попадания в организм, дополнили ученые.