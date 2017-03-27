Идентифицирована новая бактерия, ответственная за возникновение менингита

Медики идентифицировали бактерию, ответственную за возникновение менингита, которая ранее считалась безопасной.Причиной обнаружения нового возбудителя менингита послужил случай, когда у пациентки с менингитом не обнаружили ни одного из известных возбудителей заболевания. Тогда образцы спинномозговой жидкости женщины подвергли детальному микробиологическому исследованию.Выяснилось, что в образцах анализов была обнаружена ДНК бактерии из рода внутриклеточных паразитов риккетсий — Rickettsia helvetica. Данная бактерия распространена во всем мире и раньше считалась безопасной для человека.Эксперты считают, что результаты данного исследования можно использовать, чтобы разработать новые лекарства для лечения менингита, а также предусмотреть меры профилактики.