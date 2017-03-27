Онкологические заболевания возникают из-за самовнушения

Ученые из Хьюстона сделали выводы, что развитию раковых заболеваний способствуют депрессия и длительный стресс.Ученые провели исследование, которое помогло доказать, что все болезни у нас из головы. Если человек находится в длительной депрессии и часто переносит стрессовые ситуации, то мозг посылает сигналы в каждую систему, в каждую клеточку организма, которая соответствующе реагирует на этот импульс и начинает развитие. У людей, которые находятся в депрессивном состоянии, содержание протеина в организме повышается. Именно он зачастую способствует развитию клеток рака и метастазированию, пояснили эксперты.Люди, которые любят себя накручивать по поводу возникновения в своем организме болезней, действительно этими заболеваниями и страдают. Медики советуют всем людям стараться поскорее выходить из такого состояния, чтобы на приеме у онколога не услышать страшный диагноз.