Мультивитамины повышают риск возникновения онкологических заболеваний

Регулярный прием мультивитаминов повышает риск возникновения раковых заболеваний, утверждают шведские исследователи.Ученые провели исследование с участием 35 тыс. женщин в возрасте от 49 до 83 лет, которое длилось более десяти лет. За десятилетние наблюдения рак молочной железы был выявлен у 974 женщин. Специалисты учли такие факторы, как возраст, наличие рака груди в семейном анамнезе, вес, употребление фруктов, овощей и спиртного, уровень физической активности и курение. Оказалось, что среди женщин, принимавших мультивитамины, риск возникновения был на 19% выше, чем среди остальных участниц исследования.Эксперты считают, что нет необходимости бездумно употреблять мультивитамины на регулярной основе и ожидать решения проблем со здоровьем, как обещают в рекламе данного спектра препаратов. Перенасыщение витаминами вызывает ряд проблем со здоровьем. Также синтетические витамины не могут заменить натуральные, так как иначе усваиваются организмом, пояснили исследователи.