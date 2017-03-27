Антибиотики увеличивают риск ожирения

Поддержание постоянного веса - это сложный процесс, который зависит от множества переменных. Однако даже при учете многих из них можно наткнуться на подводные камни.Аннотация к любому антибиотику обычно включает внушительный список побочных эффектов, начиная от галлюцинаций и заканчивая аллергическими реакциями. Но практически ни в одной инструкции по применению вы не найдете упоминания о том, что антибиотики могут привести к ожирению.Согласно статье, опубликованной в журнале New Scientist, злоупотребление антибактериальными препаратами может стать серьезным толчком к ожирению. Это может быть связано с тем, что антибиотики сокращают количество полезной микрофлоры в кишечном тракте. Известно, что микрофлора защищает нас от инфекций и рака, но, оказывается, она также предупреждает развитие ожирения.Некоторые исследования на мышах показали, что применение антибиотиков заставляет их набирать вес. Это неудивительно, если принять во внимание, что антибиотики часто используются для ускорения роста и откорма животных, планируемых на убой.Исследователи из Университета Нью-Йорка давали мышам антибиотики, подобные тем, которые получают дети (короткими курсами). По сравнению с контрольной группой, такие животные имели более низкие уровни Т-лимфоцитов, которые отвечают за иммунный ответ. А ведь ожирение также связано с низким уровнем Т-лимфоцитов.В другом исследовании, опубликованном в International Journal of Obesity, датские ученые отслеживали состояние здоровья 28.000 младенцев. Они обнаружили, что дети, которые принимали антибиотики в течение шести месяцев после рождения, были более склонны к полноте в течение последующих 7 лет, вне зависимости от веса их матерей.