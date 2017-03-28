Изучено влияние крема из натурального прогестерона на эндометрий

Vashisht A и соавторами изучали влияние на эндометрий крема из натурального прогестерона в комбинации с трансдермальным эстрадиолом. В иследоании наблюдались 54 женщины с длительностью менопаузы более 2 лет, в течение 48 недель.Ежедневно они получали 1 мг эстрадиола трансдермально в сочетании с 40 мг трансдермального крема, содержащего натуральный прогестерона. Конечными очками исследования служили гистология эндометрия, полученного с помощью пайпелль-биопсии, ультразвуковые данные толщины эндометрия и дневники наличия кровяных выделений из половых путей. К моменту окончания исследования у 32% женщин зарегистрирована неадекватная реакция эндометрия (пролиферация или гиперплазия). Исходные показатели толщины эндометрия составили 3,3 мм, к концу 24 недель терапии они возросли до 5,3 мм.В конце исследования у женщин с неадекватной реакцией эндометрия отмечена его большая толщина. В середине исследования у 48% женщин была аменорея, к концу исследования — у 35%, у 50% изредка были мажущие выделения. Количество выделений из половых путей не уменьшалось со временем. Таким образом, применение прогестеронового крема не позволило полностью подавить митогенное влияние эстрогенов на эндометрий.