Изучено влияние крема из натурального прогестерона на эндометрий
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Ежедневно они получали 1 мг эстрадиола трансдермально в сочетании с 40 мг трансдермального крема, содержащего натуральный прогестерона. Конечными очками исследования служили гистология эндометрия, полученного с помощью пайпелль-биопсии, ультразвуковые данные толщины эндометрия и дневники наличия кровяных выделений из половых путей. К моменту окончания исследования у 32% женщин зарегистрирована неадекватная реакция эндометрия (пролиферация или гиперплазия). Исходные показатели толщины эндометрия составили 3,3 мм, к концу 24 недель терапии они возросли до 5,3 мм.
В конце исследования у женщин с неадекватной реакцией эндометрия отмечена его большая толщина. В середине исследования у 48% женщин была аменорея, к концу исследования — у 35%, у 50% изредка были мажущие выделения. Количество выделений из половых путей не уменьшалось со временем. Таким образом, применение прогестеронового крема не позволило полностью подавить митогенное влияние эстрогенов на эндометрий.
Gnezdo
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