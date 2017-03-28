Кислородное голодание во время хирургических операций опасно для интеллекта

Требующие общей анестезии хирургические операции могут отрицательно повлиять на интеллект пациентов, если во время проведения процедур они столкнулись с ограничениями кислорода. Таковы результаты исследований с участием покорителей вершины горы Эверест.Известно, что кислородное голодание является наиболее частым осложнением, с которым сталкиваются альпинисты. Ученые из Великобритании решили выяснить, как отражается кислородное голодание на интеллекте человека, проходящего через сложные хирургические операции, затрагивающие использование анестезии. Но для оценки последствий этого явления и были приглашены альпинисты. Уровень кислорода в воздухе на вершинах Эвереста всего треть от той нормы, что отмечается на уровне моря.Выяснилось, что у всех покорителей вершин наблюдается существенное снижение когнитивной деятельности после возвращения с пика. Особенно заметно это в отношении речи и языка, обучения, планирования, концентрации и организации дел. Результаты по всем этим тестам после восхождения на вершину ухудшились на 20% по сравнению с первоначальными. И подобная картина наблюдалась даже 11 дней спустя после того, как альпинисты вернулись в Катманду.Ученые полагают, что это позволяет объяснить, почему самое большое число альпинистов гибнет при возвращении с вершины, а не во время подъема. И те же самые последствия для интеллекта могут ожидать и хирургических пациентов, лишенных кислорода в результате гипоксии во время операций. У пожилых людей подобные явления более выражены.